中天綜合台全新自製綜藝節目《同學來了》，將於10月12日晚間9點正式首播，節目邀請到阿Ken、納豆、安心亞三人，在綜藝節目中首次合體主持，節目首播以「人不可貌相」做為首集主題，每個人職業讓人驚訝猜不透，更是霧裡看花個個是謎，節目中還可以看到許多全新的面孔與更多未來的棟樑，在節目中碰出不一樣的火花，開頭阿Ken立馬表示：「這是一個為年輕人打造的全新的舞台！」

阿Ken、納豆、安心亞在節目中與學生暢所欲言，和來賓們就像同學般相處的很自在，在這檔中天自製節目裡，不單指在校生，其實各行各業也算是一種「同學」，只要是一群性質相近的人，其實都可以稱為「同學」，阿Ken、納豆、安心亞直說「我們想把新元素帶進節目裡，也想用各式各樣的方式讓這個節目能變成延續性高，又附有寓教於樂的可看性，相信是能成為觀眾的新選擇。」

在首集的《同學》班底，開場時阿Ken說到「不要小看他們，他們都是未來的棟樑，充滿著理想以及抱負！他們在網路上的追蹤人數可能都比你們兩個多喔！」惹得現場驚呼連連，納豆隨即補充「希望在場的各位紅了之後，不要忘記照顧Ken哥啊！謝謝你們大家」使得阿Ken面露無奈「記得推我去曬太陽啊…」而第一集的「人不可貌相」裡，出現了許多長的很美、身材爆好，但卻跟職業兜不起來的女孩們，其中還來了一個用調味粉看牌的魔術師，準確度使安心亞驚訝不已，而另一位則還帶了「小助手」幫忙抽牌；在一旁的特別來賓也不甘示弱的硬要尬一腳，結果變出來的結果有如特效中的烏鴉飛過般那樣無言，還好憑著三人的主持功力，立刻化解尬聊的局面。

節目中竟邀請到可以與「好兄弟」當朋友的女孩，有著超不一樣「視」界的她，到底擁有什麼新穎的技能，還有「童顏巨乳」長的像「林依晨」的女孩也來到節目中；長相真心讓人猜不透職業，第一眼往往都不準，猜到最後結果為何？全新的主題與另類的問題，就讓觀眾在10月12日星期一晚間9點一探究竟。

(中時 )