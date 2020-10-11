洋基前日被光芒打敗出局，紐約面臨史上最長的一次冠軍荒，洋基前次奪冠是2009年11月，距今已橫跨一個10年。其他紐約球隊也很不幫忙，國聯的大都會連季後賽都打不進去，職籃尼克隊前次爭冠已是上個世紀的事了，籃網在NBA至今0冠。

冰球NHL在2014年打到一次決賽，可惜輸給洛杉磯，他們前次摘冠是1994年。最近一次解救紐約客的是NFL巨人隊，他們在2012年2月的超級盃打敗新英格蘭愛國者。美媒《紐約郵報》指出從那天開始計算到洋基出局的這周大概有3171天，而且到下次有人爭冠還要一段時間。往年紐約球隊最長的乾旱期為2280日，也就是這次將比以前的紀錄多出千日以上。

洋基直到第4戰打敗光芒時也不忘播放勝利之歌《紐約紐約》，他們出發前被視為最有希望解除旱期的紐約球隊。洋基近年曾被很多球迷批評小氣，如今他們花大錢補強投手寇爾(Gerrit Cole)，卻輸給最低薪球隊之一的光芒，至少球迷不該再把失敗推到老闆頭上。

從整個紐約運動迷的立場來看，洋基已經是最盡力求勝的隊伍，像尼克那樣的老闆才是職業球隊的悲劇。無論如何，紐約球迷接下來這幾個月可以省下很多看球賽轉播的時間了。

(中時新聞網)