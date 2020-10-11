《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》8月上路，新北市違章建築拆除大隊在9月中執行淡水工專路及鶯歌中正二路二處建築，在8日都已執行完畢，拆除費用約85萬，將向違規的行為人收取，落實使用者付費，更符合公平正義。

拆除大隊表示，淡水英專路高密度套房違建，因內部磚造隔間高達93房69衛，原本預估拆除天數約需20至30天，但在拆除大隊進場執行拆除作業後，屋主也積極派工同步拆除，因此最後工期縮短至15.5個工作天完成內部隔間的拆除作業，經實算可收取拆除費用約新臺幣56萬元。

而另處鶯歌中正二路違建拆除作業歷時6.5個工作天，平均每天派遣吊車1輛、拆除工12名，經核算後收取拆除費用約新臺幣29萬元。

拆除大隊說明，首波違建拆除強制收費案，執行拆除前原本預估約可收費新台幣120萬元，但進場執行拆除後加派人力、機具，而大幅縮短工期，因此最後實際拆除費用降低至新臺幣85萬元。

工務局表示，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」於今年8月19日公告發布施行後，只要符合危害公共安全、環境衛生、竊占公有地等公告之5類20項違章建築類型，若違建行為人逾期未完成改善而遭拆除大隊強制拆除，後續就會向違建戶收取拆除相關費用，除落實公平正義外，更以行動宣示市府對於利用違建進行重大違法行為是絕不寬貸縱容。

(中時 )