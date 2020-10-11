昨天是一年一度的雙十國慶日，許多國人將其認知為中華民國生日，不過，前藍委蔡正元感嘆，這個說法很奇怪，因為武昌起義時，台灣還是日本殖民地，跟台灣沒有太大關係。

蔡正元在臉書發文表示，有人說，10月10日是「台灣生日」，這個說法很怪。武昌起義時，台灣還是日本殖民地，跟台灣沒有關係，但卻引發1915年7月6日，余清芳起義推翻日本統治的事件。該事件中被日本政府判處死刑者有866人，被日本軍警直接屠殺者超過3200人，起義死傷規模超過孫中山發動的任何一次起義。

蔡正元再表示，有人說10月10日是中華民國國慶日，不是中華民國生日，認為1月1日開國紀念日，才是中華民國生日。這種說法也有問題，因為沒有10月10日的生產日，那來1月1日報戶口的日子，再說1月1日的「開國」，並未獲得國際承認，實際上只是幾個南方各省宣布脫離清政府後，組織「各省都督府代表聯合會」推選臨時政府的「革命政權」，還不是「主權國家政府」。

蔡正元指出，這個「各省都督府代表聯合會」在1911年12月17日推舉黎元洪、黃興為正副元帥，兩人卻矛盾不斷，相互妥協在12月29日改推選被認為最沒有實權的孫中山任「臨時大總統」，1月1日宣告中華民國成立，但實際上一直在跟袁世凱討價還價，到了1912年2月12日，宣統皇帝溥儀在袁世凱軟硬兼施下，發布「退位詔書」把主權讓給中華民國，並由袁世凱組織臨時政府這個時候中華民國才被國際承認。

蔡正元又指出，但被承認的主權政府是袁世凱政府，不是南京的孫中山臨時政府。南京最後妥協把「國會」遷到北京，所以中華民國政府誕生的過程，有點複雜也沒有武昌起義那麼光輝，都是忙著見不得光的「朝野協商」，也都是忙著「派系鬥爭」，所以用「臨時政府」誕生日子，當作「國家組織」誕生的日子，實在有點無厘頭。

蔡正元補充，像美國國慶和生日就是7月4日，宣布開始獨立戰爭的日子，而不是美國政府和總統「開國」日子。再說「中華民國」這個國號，誕生的日子也不是1912年1月1日，而是1906年12月4日，龔春台、劉道一、蔡紹南發動「萍瀏醴起義」時，是歷史上首度高舉「中華民國」旗幟的革命，也是清朝末年規模最大的起義，但軍事失利超過一萬人被殺，「中華民國」這個國號是蔡紹南取的，雖然起義失敗但「中華民國」成為湖南、湖北、江西一帶推翻滿清政府的國號共識，看看這段歷史，有些歷史唸太少的朋友們還要吵國慶日和國家生日嗎？

(中時新聞網)