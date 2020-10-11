2020國慶焰火落幕，50萬多人散場後，台南市政府環保局連夜出動1200人次清潔人力與上百名環保志工，分批整理環境，直到11日上午5時30分左右，焰火會場周遭、海岸線附近的市區道路已恢復乾淨面貌，經統計共清理出150噸垃圾、資源回收物11公噸。

台南市長黃偉哲在11日凌晨零時許，特地到環保局中西、安平區隊向辛勤的清潔人員致謝。他指出，國慶焰火盛會首次在台南舉辦，吸引大批遊客共襄盛舉，此一盛會清潔人員扮演重要的角色，事前做好環境維護，善後做得快又好，整個活動才算成功圓滿。

南區邱姓清潔隊員表示，平常工作的時間是上午7時到下午5時，國慶日的情況特殊，有一批清潔人員的工作時段是下午4時到凌晨0時，另一批是凌晨0時到上午8時，為因應日夜顛倒上工，先前特地花了一些時間調整作息，雖說清理環境的工作已做習慣，但50萬人聚集後的環境恢復，還是讓人頭皮發麻。還好，整理過程可以近距離欣賞焰火，滿滿的視覺驚艷與感動，是難得的經驗。

凌晨零時到上午8時上工的清潔隊員說，頂著月亮在路燈陪伴下工作，倒是前所未有過的經驗，加上秋夜涼如水，不像中秋連假時白天秋老虎發威，熱得都快中暑，此次夜間工作效率也提高許多，原訂上午8時完工，提前於5時30時即收工。

環保局指出，焰火施放前，工作人員就不斷向民眾宣導垃圾不落地、垃圾分類，光是從德陽艦園區至慶平海產店一帶，就有19名工作人員執行走動式宣導，一趟約1．2公里，來回走了約30趟。

國慶當天下午，環保局清潔人力及環保志工，更不停歇地巡走、清理觀賞區及接駁點各角落，也沒忽略流動廁所，因廁所外大排長龍。環保局人員還緊急派員調度，視情況讓女性使用男廁，大獲女性朋友好評。

環保局說，國慶焰火施放期間，環保局準備的27個奉茶點，總共用了328箱蒸餾水，約4920公升，減碳約762．6公斤，還有近200名沒有自備環保杯的民眾，向環保局攤位租借環保杯，「租杯送杯袋」，退杯還有小禮物等環保好康。

環保局強調，為維護國慶焰火盛會前後的環境，總計動員1200人次，環保志工也有上百人加入環境復原的行列，垃圾車12台來回載運、資源回收車5台、掃街車5輛及沙灘清潔車1輛等執行活動場地周邊、海岸線及市區環境道路清潔復原，11日清晨4時許，已清理約90％的垃圾，但因部分攤商尚未完成拆除，直到天亮5時30分市容才完全恢復。

(中時 )