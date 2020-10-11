彰化市一處社區前主委的黃姓妻子，不堪隔壁劉女5年前搬來後就經常在三更半夜或清晨時分製造巨大聲響，試過各種方式協調都無用，甚至因此回娘家住、還罹患憂鬱症，最後提告求償，彰化地院法官審理後，判決劉女應賠償黃女3萬元，且更明令劉女在住處的音量，白天不得超過65分貝、深夜60分貝、凌晨時段則為55分貝。

根據判決書，黃女丈夫曾任該社區管委會主委，而曾與劉女因細故產生爭執不睦；2016年10月底劉女搬家、入住黃女家隔壁間，開始頻繁製造噪音，黃女因而求助秀傳精神科、甚至搬回娘家住一段時間。

劉女不定時在夜間、日間和清晨，在屋內以硬物敲牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地、奔跑、跳繩、打球和踱步等方式製造巨大噪音；黃女因此無法入眠或驚醒。黃女曾數度自親自前往敲門勸告制止，後來又透過社區物業管理公司何男、現任蘇姓主委、吳姓守衛前往協調，甚至出動縣議員、警察勸阻，但都沒有用。

劉女不否認製造聲響，但強調在自己家裡想怎樣都是她的自由，針對黃女錄下的噪音，則否認是她所製造，辯稱連棟住宅無法證明聲響噪音來自何處。期間警察曾以妨害安寧、違反社會秩序維護法開罰，但劉女提訴訟獲法院判決撤銷處分，劉女也據此力爭自己沒有過失或故意侵害黃女的居住安寧。

何男、蘇男和吳男都出庭證稱，確實都曾聽聞劉女家傳出巨大聲響，距離7、8公尺外的管理室都聽得到，但他們主動前去反映都沒改善；去年7月黃女從娘家搬回後，隔壁劉女製造噪音情形加劇，她因而開始多方紀錄蒐證，憤怒提告，並求償精神損害賠償金50萬元。

雖劉女始終否認故意製造噪音，且強調黃女憂鬱症與她無關。但審理法官綜合證人們說詞與黃女提供的證據，認定劉女確實有發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，判決劉女須賠償黃女3萬元。

法官並審酌兩造所住社區屬於第三類噪音管制區，因此依《噪音管制區劃定作業準則》第6條規定，日間（上午7時至晚上8時）65分貝、晚間（晚上8時至11時）60分貝、夜間（晚上11時至翌日上午7時）55分貝等時段規定，要求劉女在家時不得製造高於法令規定之噪音與聲響。全案仍可上訴。

(中時 )