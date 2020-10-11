台北市消防局今天上午9時35獲報，信義區象山有登山客身體不適需急救。救護人員抵達時，發現年約60幾歲的男子，和友人登山到一半，於慈惠堂往上的山神廟附近時，突然倒地不起，測量呼吸脈搏，已失去生命跡象，救護人員現場持續CPR急救，並抬下山送忠孝醫院搶救。

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(中時新聞網)

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