6旬翁爬象山突倒地失去呼吸心跳 火速抬下山急救中 11:412020/10/11 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 60多歲男子今天上午與友人登象山，身體不適倒地，救護人員抵達時，他已失去生命跡象命危，被抬下山送醫急救。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局今天上午9時35獲報，信義區象山有登山客身體不適需急救。救護人員抵達時，發現年約60幾歲的男子，和友人登山到一半，於慈惠堂往上的山神廟附近時，突然倒地不起，測量呼吸脈搏，已失去生命跡象，救護人員現場持續CPR急救，並抬下山送忠孝醫院搶救。 抹茶山變魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 京華城拆除剛復工驚見男乾屍 建管處首回應：無停工必要 (中時新聞網) #象山 #登山 #昏倒 #台北 #信義區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園八德電子工廠火警2人受困救出 1失去呼吸心跳 17:332020/10/06 社會 台北橋下方6旬男溺水 警消派橡皮艇救援 16:542020/10/07 社會 9旬翁插三管突醒來 家屬大喜！重症醫：那眼神像在求救 16:592020/10/01 生活 60歲王姓女登山客 攀爬戒茂斯山猝死 18:542020/10/08 社會 熊熊之謎1／瑪莎拉蒂男取代特斯拉男 直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐 07:262020/09/29 娛樂 萬海砸15億 半年內入手內科第二棟廠辦 19:202020/09/28 財經 紅塵，秋回眸（下） 04:102020/10/06 藝文副刊 紅塵，秋回眸（上） 04:102020/10/05 藝文副刊 24位地主磨了15年 這招讓北市老厝變60坪豪宅 20:002020/09/27 財經 台南殯儀館前爆頭私刑 兇嫌抓到了 18:302020/10/06 社會 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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