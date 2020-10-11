教育部109年公費留學考試今天在台大普通教學館舉行，共554人符合報考資格，截至上午第2節到考人數為434人，到考率約78.34％，考場秩序良好。今年公費留考筆試成績班將於11月13日寄發。

109年公費留學考試預定錄取一般公費留學101名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名，以及赴新南向國家公費留學10名，預定錄取名額共計131名。今年符合報考資格人數較107年（565人）、108年（593人）微減。

今年公費留考筆試成績單11月13日，12月5日、12月6日（星期六、日）舉行面試。教育部表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，考生應遵守中央流行疫情指揮中心各項防疫規定，基於考試公平性，通過筆試考生均應親自參加面試，請考生務必儘早規劃安排個人行程，遵守各項防疫規定。

公費留學考試相關資訊可至教育部全球資訊網點閱參考（網址為www.edu.tw，點選路徑為：教育部首頁─認證檢定及留考─公費留學與各項獎學金-公費留學考試）。如有其他疑問，可電洽教育部服務專線詢問(02）77365759或(02)77365730。

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