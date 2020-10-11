中秋節一過，早晚微涼的天氣令人心曠神怡，此時最適合在喵嗚市集和命中注定的貓皇相遇！109年10月17日至18日全臺最大室內貓咪主題市集-喵嗚市集爽秋場，將在臺北市萬華區龍山文創基地（捷運龍山寺站Ｂ2商場）舉行，結合公益認養、貓咪生活講座，貓咪主題親子手DIY作課程，以及貓咪主題市集等活動，歡迎貓奴、準貓奴和愛貓人共襄盛舉。

喵嗚市集繼初春場、季夏場獲得認養單位和愛貓人高度支持，本次爽秋場將以公益認養為主軸，10月18日現場由台北流浪貓協會、流浪動物花園和台灣愛貓協會等三大公益團體，提供超過百隻的貓咪供愛貓人認養。現場並有志工協助解說貓咪的個性特質，也會評估愛貓人的主客觀條件，希望能透過更完善的互動了解，為貓咪和愛貓人結成好緣，讓貓咪擁有一個真正適合牠的家。

作為全國首創貓咪主題室內市集，喵嗚市集選在涼爽通風寬敞的龍山文創基地舉行，讓民眾可以免受氣候、氣溫影響安心參加，更重要的就是營造貓咪的友善環境，讓來到新環境的貓咪，不至於因為氣溫過高而不適，也讓愛貓人和貓咪的第一次接觸更順利。

喵嗚市集本次舉辦四場主題講座。由知名寵物營養師介紹融合東、西方智慧的飲食調配處方，讓貓咪吃得長壽又健康。獸醫師教導貓奴如何照顧熟齡貓咪，面對貓咪疾病應該如何照護。貓咪行為諮詢師告訴大家，貓咪到處亂尿的原因與解決之道。還有貓瑜珈老師教大家以貓咪為師，學習貓咪的肢體動作來紓解身心。配合西洋萬聖節即將到來，喵嗚市集於10月17、18日兩天安排了6場親子手作課程，分別是萬聖節貓咪面具和貓咪撕畫年曆，只要3歲以上的小朋友由家長陪同即可參加，可以讓小朋友充分發揮創意，強化美學概念。大人也可以藉此機會重溫小時候的美術習作，紓壓又好玩。此次喵嗚市集的市集活動，集中在10月18日(週日)當天，集結貓咪周邊產業進駐，包括乾糧、鮮食、營養補充品、洗護保養品和貓砂，以及友善環保的貓咪紙製家具，以及貓咪專屬跳台、玩具、各類雜貨；貓咪的生活所需一應俱全。

喵嗚市集也邀請了各種貓文創藝文商品參與，包括貓咪主題飾品、配件，客製化寵物羊毛氈和飾品，還有手工磅蛋糕和貓咪造型糖果，好看又好吃。走一趟喵嗚市集，讓貓奴心甜嘴也甜。

市集現場為近千坪的室內挑高開放空間，為落實防疫工作，市集將採實名制登記入場，服務處配置酒精，參與市集活動所有人員，將一律測量體溫，配戴口罩及消毒手部後入場。

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