10日晚間9點台中市「總站夜市」停電，夜市官方臉書發文表示，「因台電外線跳電 造成總站夜市大停電！目前台電搶修中 敬請見諒及注意安全」。台電說明，總站夜市的實際用電量大幅超過申請用電量，導致夜市專用變壓器保護開關熔絲熔斷，因而停電。

台電指出，台電接獲通報，即派員前往夜市現場檢修，晚間10點15分恢復供電。同時，台電要求總站夜市先配合減少用電避免再次停電，後續將請夜市業者評估實際用電需求辦理設備更換，以確保用電安全。

台電說，台中捷運G0總站敦富夜市迄今並未正式申請用電，目前用電是從鄰近材料堆積場接電轉供使用，週六為夜市開幕第2日，吸引大批遊客前往逛街享用美食，導致實際用電量遠超過所申請的用電量，進而造成專用變壓器保護開關熔絲熔斷而停電。

台電強調，本起停電事故申請用電用途和實際使用情形明顯不符，且用電量超約甚多，不但影響電力系統穩定，也涉及民眾安全，台電公司已經要求夜市業者，應依實際用電名目及用電量辦理申請用電。台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。

(工商 )