Donna奶妹10月登JKF雜誌封面，她在IG擁有19萬追蹤者，人如其名「營養都在胸部肉肉上」，其不科學發育，搭配魔性笑容，讓人留下無限遐想。性感新生代奶妹今年21歲，常分享大尺度蕾絲內衣火辣照片，挑逗眼神加上白皙皮膚，各種誘惑姿勢大方展現，「很滿意我的胸部，覺得型非常漂亮、非常挺，很感謝爸媽的好基因，趁著年輕覺得要把好身材分享給大家」。

奶妹分享難忘的拍攝經驗，「平面模特兒常要配合攝影師各種要求，有次穿著比基尼在海邊拍攝，被要求躺在岩石上拍攝，但旁邊圍繞一群海蟑螂，身上覺得癢，又礙於拍攝不能亂動，後來拍攝完成，攝影師跟我說有拍到海蟑螂爬到我身上的照片，一想到那個畫面就讓我覺得好噁心，回家立刻洗了好多次澡，因此後來對海邊拍照都有陰影。」

Donna奶妹身材火辣。（JKF提供）

奶妹現在IG百分之九十都是男性粉絲，「其實一開始我是以美食部落客的身分經營，那時候有好多女粉絲支持，後來轉型拍攝大尺度照片，很多女性紛絲退追，我很難過她們的離開。」但她告訴自己以後要把衣服一件件穿回來，成為一個不需要靠露身材工作，有外在、更有內在涵養的女人。

(中時 )