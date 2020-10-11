台中市新開幕的總站夜市昨晚9點突然大停電，大批遊客只能摸黑逛夜市，引起眾人不滿。台電今發聲明澄清跳電原因，因總站夜市向台電申請的用途是「材料堆積場」，並非夜市，導致實際用電量遠超過所申請的用電量，進而造成專用變壓器保護開關熔絲熔斷而停電。

20201010中天新聞 連假開張！ 「總站夜市」300攤進駐 千客湧入

台中市「總站夜市」昨晚無預警停電，「總站夜市」一度在官方臉書發文表示，「因台電外線跳電，造成總站夜市大停電」。台電今發聲明指出，台中捷運G0總站敦富夜市迄今並未正式申請用電，目前用電係自仳鄰之材料堆積場接電轉供使用，昨(10)日夜市開幕第2日吸引大批遊客，導致實際用電量遠超過所申請的用電量，進而造成專用變壓器保護開關熔絲熔斷而停電。

台電獲報後，立即派員前往夜市現場檢修，並考量在場民眾安全，於10時15分暫行復電。台電強調，本起停電事故申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，且用電量超約甚多，不但影響電力系統穩定，也涉及民眾安全，台電公司已經要求夜市業者，應依實際用電名目及用電量辦理申請用電，台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。

總站夜市後來也在臉書粉專貼出更正說明「跳電事宜經線路檢查後，確認為夜市變壓器問題，造成總站夜市大停電，非常感謝台電人員迅速趕往現場，大力協助搶修，順利解決問題，非常抱歉造成所有攤販及民眾的不便，也謝謝大家的耐心等候，台電的所有人員辛苦了！」

(中時新聞網)