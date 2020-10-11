捷克參議院議長韋德齊率領89人訪問團來台，在立法院演說時以中文表示「我是台灣人」，朝野立委紛紛起身鼓掌，但韋德齊返國後卻稱，從未說過台灣是一個獨立國家，其態度轉變引發熱議。今（11）日捷克上議院改選進行第二輪投票，韋德齊所屬的人民民主黨（ODS）傳出捷報，再次引起台灣網友討論。

韋德齊上個月率團訪台，此舉在該國政界掀起唇槍舌戰，親陸的捷克總統齊曼批此行是「幼稚的挑釁」，可能衝擊捷克企業。韋德齊則回嗆絕不能屈服於「老大哥」，並強調捷克官方並無書面文件禁止官員訪台。

今日捷克上議院改選第二輪投票，結果出爐，韋德齊所屬的民主黨贏得勝利，改選的27席參議員中，拿下26席。韋德齊也在推特及臉書上，感謝參加第二輪參議院選舉的所有人。

此消息被分享至PTT，網友表示，這個選舉結果說明，捷克人是支持韋德齊議長捍衛自由民主的價值，認為歐洲其他國家的執政黨，應該好好看看捷克人的選擇，別再被人民幣矇住良心了，也歡迎韋德齊再訪台灣。不過，其他網友卻說，「who care？」「台灣人大勝，明年記得來教召」。

捷克上議院改選韋德齊大勝，引發PTT網友討論。（圖／摘自PTT）

Díky všem, kteří byli ve druhém kole senátních voleb volit. Díky nim zůstává Senát nadále vlivným ochráncem svobody,... 由 Miloš Vystrčil 發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)