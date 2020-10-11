捷克參議院議長韋德齊率領89人訪問團來台，在立法院演說時以中文表示「我是台灣人」，朝野立委紛紛起身鼓掌，但韋德齊返國後卻稱，從未說過台灣是一個獨立國家，其態度轉變引發熱議。今（11）日捷克上議院改選進行第二輪投票，韋德齊所屬的人民民主黨（ODS）傳出捷報，再次引起台灣網友討論。

韋德齊上個月率團訪台，此舉在該國政界掀起唇槍舌戰，親陸的捷克總統齊曼批此行是「幼稚的挑釁」，可能衝擊捷克企業。韋德齊則回嗆絕不能屈服於「老大哥」，並強調捷克官方並無書面文件禁止官員訪台。

今日捷克上議院改選第二輪投票，結果出爐，韋德齊所屬的民主黨贏得勝利，改選的27席參議員中，拿下26席。韋德齊也在推特及臉書上，感謝參加第二輪參議院選舉的所有人。

此消息被分享至PTT，網友表示，這個選舉結果說明，捷克人是支持韋德齊議長捍衛自由民主的價值，認為歐洲其他國家的執政黨，應該好好看看捷克人的選擇，別再被人民幣矇住良心了，也歡迎韋德齊再訪台灣。不過，其他網友卻說，「who care？」「台灣人大勝，明年記得來教召」。

捷克上議院改選韋德齊大勝，引發PTT網友討論。（圖／摘自PTT）
捷克上議院改選韋德齊大勝，引發PTT網友討論。（圖／摘自PTT）
捷克議長返國翻臉 台贈口罩產線遭疑 機密信件曝光

Díky všem, kteří byli ve druhém kole senátních voleb volit. Díky nim zůstává Senát nadále vlivným ochráncem svobody,...

Miloš Vystrčil 發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)

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