你心目中的「不正常」，很可能是別人最普通不過的日常，批評之前，先學著尊重跟自己不同的生活方式！資深音樂人兼兩性專家許常德，近日在節目上分享身旁發生的真實事件，透露有個女性友人至今仍跟兒子共浴，而小孩如今已上大學，眾人得知此事後難掩驚訝。

許常德作客《震震有詞》節目，討論關於「媽寶老公」是福是禍的問題，聊到了母子關係，許常德分享最近某次聚會，聽到的特殊事蹟，一名朋友指著另一名女性友人，爆料對方的兒子都已經上高中、大學了，「還在跟她洗澡欸！」，讓現場眾人聽了驚呆。

聽到有人還跟已經長大成人的兒子一起洗澡，連對兩性關係抱持開放心態、世面也見多的許常德，都覺得很驚訝，用不敢置信的表情，看著在場的那位女士，結果看到該名人妻也是一臉驚訝，但心情大不同，對方不解為何被說不正常，甚至覺得「你們比較奇怪」。

之後許常德深入了解這件事，尤其想知道這兒子的狀態，發現他不但是台大高材生，且個性也不陰柔，就是個陽光大男孩，跟一般男孩子沒什麼不同之處，他也逐漸覺得這世上其實有很多不同的族群，沒什麼好吃驚，也可能有一輩子都全家共浴的家庭，「這些在他們眼中都是很自然的！」。

(中時新聞網)