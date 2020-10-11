女性下體異常濕潤，可別高興得太早！婦產科醫師陳保仁日前上節目分享病例，表示有位45歲的婦人切除子宮後身體彷彿回春，與丈夫滾床單時特別如魚得水，未料平日走路也會滴出來，就醫檢查才知道是廔管在作怪。

陳保仁在節目《醫師好辣》透露，這名45歲婦人不堪子宮肌瘤疼痛，半年前透過腹腔鏡手術將子宮拿掉，本來以為開刀完身體會迅速老化，沒想到第四個月開始，和老公啪啪啪「衝撞就會突然愛如潮水從裡面出來」，內心暗自竊喜私處像「回春」般濕潤。

不過，婦人平常行走時，下體也會有源源不斷的水流出來，眉頭一皺發現案情不單純，趕快到婦產科求診，經過精密的檢查，陳保仁發現該名病患的膀胱和私處有廔管，像是輸尿管與陰道間有「一條細細的高速公路」，導致尿液從陰道滴出。

陳保仁繼續解釋病例，他說手術難免會刺激到身體其他地方，恰好子宮的兩側是輸尿管，而輸尿管的血管又很豐盛，如果血管剝離很有可能會發炎，跟旁邊「牽絲」開了一個小洞，造成輸尿管的液體從陰道流出，如果要解決這個情況，陳保仁建議放置「雙頭J型管」（輸尿管導管）為期1個月，該名婦人最後才恢復正常。

(中時新聞網)