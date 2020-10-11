雙十國慶期間，大陸不斷釋出對台軍演訊息。解放軍再發布軍演訊息，10月13日至17日將在福建古雷半島東側海域進行實彈射擊。

新京報報導，福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會在其官微發佈解放軍駐訓部隊的禁航通告。禁航通告內容為，「解放軍某部定於2020年10月13日至17日在古雷半島東側海域進行實彈射擊。」

警戒區域為紅嶼、橫嶼周邊海域，北至六鰲半島大尖山礁，西至沙洲島，南至橫嶼以南10公里，東至橫嶼以東12公里。

坐標海a點：23-48-35N117-40-35E， 海b點：23-56-50N 117-48-00E，海c點：23-52-50N 117-53-10E，海d點：23-44-30N117-45-40E四點連線水域範圍內。

這份通告內容表示，請警戒區域內的漁船、人員務必於10月12日15：00前撤離。內容最後強調「實彈危險，生命可貴！造成不便，敬請諒解！」

古雷半島，位於大陸福建省南部漳浦縣南端古雷鎮，三面臨海，東、南臨台灣海峽。

我國慶期間，大陸軍事動作頻頻。大陸軍媒方於9日釋出殲-15在渤海炸射「海島目標」的影片，央視軍事頻道官方微博又於10日晚發布「燃！東南海域多兵種聯合登島演練」影片。

「燃！東南海域多兵種聯合登島演練」內容為一場多兵種聯合立體渡海登陸演練已於日前在福建、廣東多處海域同步展開，並是首次在夜間凌晨展開登島突襲軍演。

這部影片是近年來大陸官方首次如此完整地介紹登島軍演的全部過程。

(旺報 )