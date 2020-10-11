日本人是靠走路變瘦？一名網友在PTT發文，說自己健身、節食體重還一直上升，但日本人卻只有4%人口體重超重，覺得太扯，如果每天走路真的能瘦的話自己也想學一下日本人，對此，網友們指出在日本走路很舒服是種享受，但在台灣走路卻要怕被車撞，高溫加上一堆二氧化碳，走路通勤真的有危險性，辦不到。

網友們紛紛表示，在日本走路機車少，少了很多空污跟噪音，人行道又大又寬，公共運輸方便、天氣乾燥舒適，走起路來很舒服，「我公司的日本人每天走路30分鐘到公司，真的猛」、「日本人每天走超過一萬步」、「簡單說就是把運動融入在日常生活中」。

還有人指出，日本每天通勤走路的機會多，走路會增加基礎代謝是主要原因，且日本人走路基本上都是「快走」不是散步，「東京人更是走得超快。還有很多人上下班轉車是用跑的。」

反觀台灣人到哪都要騎機車，走在人行道上還要小心被車撞，「台灣行人還要跟汽車搶道，走起來真的不舒服」、「台灣的天氣這麼熱200公尺想用走的？」、「沒有人行道的地方走起來超痛苦」、「每次看到在臺灣有人馬路健走都覺得很難呼吸」、「台灣走路真的太危險，在日本我也很願意走」。

(中時新聞網)