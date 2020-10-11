國家聯盟冠軍系列賽台灣時間後天開打，由東區冠軍勇士隊與西區冠軍道奇隊爭奪世界大賽門票，道奇是例行賽戰績最好的球隊，兩隊在季後賽都是5戰全勝，未遇真正的對手，這一對戰組合也最受球迷期待。

道奇隊和前外卡賽、分區賽一樣，前兩戰都是由伯勒、柯蕭先發。伯勒季後賽出賽2場，外卡賽釀酒人、分區賽對教士都只各投4局，各被敲3安、2安，分別失掉2分、1分，各送出8次三振，均無關勝負，壓制力還不錯，續航力太短是麻煩。

柯蕭季後賽表現精采，對釀酒人先發8局被敲3安、無失分，送出13K；對教士先發6局，被敲6安，含2支全壘打、失3分，送出6K，兩場都拿下勝投，自責分率僅1.93。

至於勇士隊則尚未公布先發投手人選，大致上應該是佛萊德、安德森、萊特投前3戰。勇士隊季後賽前5戰有4場完封對手，49局只失5分，壓制力驚人，碰上整體戰力完整的道奇隊，會是精采的對決。

(中時 )