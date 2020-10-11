國民黨上周拋出「台美復交」等議案，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是國民黨立院黨團一石二鳥的神來之筆，Good shot，展現了黨團的自覺與自主。「整體來講，算是有加分效果」。

國民黨立院黨團10月6日提出「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」兩項議案，在朝野無異議下通過，引起各方議論，包括來自中共當局的關切。

游盈隆在臉書表示，對於國民黨立院黨團這個神來之筆，首先，國民黨立院黨團這個政治動作，基本上，是明明白白地向台灣主流民意靠攏，自然會受到主流民意的歡迎，不可能有任何負面效應。所以，整體來講，算是有加分效果。

第二，國民黨立院黨團這項動作顯然是精算過的，一方面稍微碰撞一下中共，但因此而獲得台灣主流民意青睞，偷雞難免蝕把米，加加減減還是正的就好。

另一方面，玩「台美復交」的把戲，討好一下主流民意，但內行人都知道，所謂「台美復交」乃是政治辭令，台灣到目前為止還只是一個地理名詞，哪裡來「台美復交」？實質上或法理上「台美復交」意思就是「美國恢復承認中華民國」，而這本就是中國國民黨的基本立場，並沒有自失立場的問題，又可反吃一下民進黨的豆腐。

他說，當然，內行人都清楚，要達成「美國恢復承認中華民國」這個目標，美國必須放棄「一中」政策，這在現實上是困難重重的。其實，比較起來，美國接受台灣更改國名而後建交，恐怕比「美國恢復承認中華民國」要容易些。

第三，國民黨立院黨團這個贏得外界讚揚或關注的舉動，具有一個重大意涵和啟發，那就是，中國國民黨徹底內造化是這個黨要鹹魚翻身或東山再起的根本之計。

什麼是「內造化」？游盈隆表示，一言以蔽之，就是黨的領導中心成員完全或大多數由民選公職人員出任。中國國民黨起源上是一個「外造政黨」，揹付著百年沈重的意識型態與組織的包袱，氣喘吁吁。現在其實就是黨重新根本大改造的時候了。

他反問，國民黨擁有2都12縣市、38個立委、幾百個縣市議員、成百上千村里長等等，但「這些民選官員有幾個進入黨的決策機構中常會？」民選官員或民意代表才可能接地氣，才可能反應民意，這是民主政治的基本原理。結果，這個百年老黨到今天還在搞外造政黨，還在依循古老的黨組織原理，黨的決策還繼續被沒民選公職身份的老人牽著鼻子走，「這不是墮落，什麼叫做墮落？」

總而言之，他認為，國民黨立院黨團10月6日的神來之筆，Good shot, 展現了黨團的自覺與自主，「未來能否繼續擊出安打，有好表現，或不過只是幾個立法院「死屁孩」偶爾搞的鬼？值得觀察」。

(中時 )