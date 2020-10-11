台中市南屯區萬和宮贈送南屯1萬8518名65歲以上長者壽麵，604名90歲以上每人加發3200元禮金。（盧金足攝）

重陽佳節將臨來臨，台中市南屯區萬和宮敬老不落人後，贈送南屯1萬8518名65歲以上長者壽麵，604名90歲以上每人加發3200元禮金；7名年滿100歲以上耆老，今年增為每人1萬元，9旬的陳秋環、廖繼權和幾名耆老，今天到萬和宮獲贈重陽敬老禮金時，見到董事長蕭清杰，老友相會笑開懷，稱讚萬和宮很有人情味！也分享活得健康最重要，鼓勵每天不要生氣，要多喝水補充水份，睡眠夠，不花錢的養生之道。

台中市社會局統計，全市65至89歲長者有37萬7308人，90至94歲長者1萬0958人，95至99歲長者2614人，100歲以上長者321人。

台中市南屯區有「長壽之區」美譽，隨著國人平均年齡增長的趨勢，今年南屯區65歲人口多達1萬8518人。（盧金足攝）

「恭喜哦！」今天上午9點左右，萬和宮一樓事務所聚滿領取敬老禮金的人潮，蕭清杰與長輩親切話家常，住在南屯里、即將94歲的陳秋環，根本看不出實際年齡，蕭清杰稱讚，「食百二」沒問題。

陳秋環生活起居完全自理，他分享長壽撇步，活得健康最重要，鼓勵大家每天不要生氣，要多喝水補充水份，睡眠也要夠，這是他的養生之道。

同樣是90歲的楊出生、廖繼權，見到蕭清杰 老友重逢，相互鼓勵把自己照顧好，黃徐甘老由外孫陪同到萬和宮領取敬老禮金，她說很高 興，蕭清杰鼓勵她保持健康，明年繼續領取敬老禮金。

居住中和里的簡林甚稱讚蕭董事長依舊充滿服務熱忱，老太太透露，現在她還種菜、拔草「這樣才能保護老骨頭！」

萬和宮依區公所統計，南屯區有「長壽之區」的美譽，名不虛傳，隨著國人平均年齡增長的趨勢，今年南屯區65歲人口多達1萬8518人，分布全區25里，比去年的1萬7147人，增加1371人。

南屯區65歲以上者，豐樂里1590人、南屯里1093人、黎明里1087人為前三名，7名年滿100歲的人瑞，設籍豐樂里、楓樹里、春安里、文山里及三義里各1人，大誠里2人。

(中時 )