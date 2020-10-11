現任泰國國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）自2016年就任後，多數時間都待在德國，新冠肺炎疫情期間更長期滯留海外，引爆民怨希望限縮泰王權力，身為東道主的德國也開炮，警告泰王「不要在德國領土上遠端治國」，否則就要祭出反制措施。

泰國連月來爆發大規模示威行動，要求王室改革、削減泰王權力、以及重新舉行大選。

綜合路透社、英文線上時事雜誌《外交家》（The Diplomat）報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）7日在德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）接受備詢時，被一名綠黨議員詢問如何看待泰國王室遭遇泰國民眾史無前例的抗議及改革聲浪，馬斯回應，「我們已經明確表示，不應該在德國領土上進行有關泰國的政治行動。」

「如果有賓客在我們的領土內進行他國事務，我們永遠希望採取措施反制。」

德國綠黨議員施密特（Frithjof Schmidt）開炮，「一名外國元首在德國領土內進行政治活動，為何德國政府能夠容忍這麼不尋常、而且在我眼裡完全不合法的行為？」

他詢問馬斯，只要泰國軍政府持續阻撓泰國邁向民主，德國政府會否準備和歐盟討論重新凍結和泰國之間的貿易談判，馬斯坦言凍結貿易談判是向曼谷施壓的「選項之一」，不過還得先和泰國當局討論才行。

泰國軍方於2014年發動政變，推翻當時總理盈拉（Yingluck Shinawatra）所領導的政府，並且由泰國陸軍總司令帕拉育（Prayuth Chan-ocha）接掌政權，當年歐盟曾凍結雙方所有溝通管道，直到2019年泰國舉行大選，帕拉育出任新政府總理後，歐盟才恢復雙方貿易談判。

已故泰王蒲美蓬於2016年駕崩，新任泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）同年就任，不過至今他多數時間都待在德國南部巴伐利亞邦，他的15歲兒子也在那裡上學。新冠肺炎期間，泰王更攜後宮嬪妃滯留德國，落跑及不關心國民的糟糕形象引爆泰國境內最大規模的抗爭行動，民眾除了不滿泰王在歐洲的高額花費，更呼籲修憲，削減憲法賦予泰王的權力。

《外交家》報導，瓦吉拉隆功登上王位後，要求新憲法賦予他滯留國外期間也不需要指定攝政王暫代職務的權利，讓他即便身處外國也能遠端治國、施展權力。

抗議民眾也希望取消泰王直接控制價值高達數百億美元王室財產、以及部分軍隊的權力，同時呼籲罷免現任總理帕拉育，重新舉行大選。

(中時新聞網)