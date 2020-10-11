美國豬肉議題鬧得沸沸揚揚，蔡英文政府於此同時，仍堅持明年1月1日起，就要開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口。農委會主委陳吉仲從以前反美豬到現在支持萊豬，遭立委痛批無恥；衛福部長陳時中也信誓旦旦表示有訂出安全標準，甚至還傳出「萊豬吃不死人」的說法。知名醫生對此狂酸反正吃不死人，「那幹嘛不吃蟑螂、牛糞？」

財團法人台灣法學基金會昨（10日）舉辦「食品的安與不安—萊克多巴胺（瘦肉精）的昨非今是」研討會，台灣多名專家，甚至連前健保局副總都與會。據《中國時報》報導，毒物科醫師、家安診所院長江守中醫師對於蔡政府強硬開放美豬，相當不認同。

江守中表示，如果蔡政府覺得含有萊克多巴胺的美豬，因為吃不死人所以可以吃，那還有很多都東西也吃不死人，開嗆「何不提倡吃蟑螂、牛糞？反正也不會死」。前衛生署長楊志良也表示，萊克多巴胺的人體實驗失敗，就是因為有很大的副作用，也酸蔡政府「票多不能代表真理」。

前國健署長邱淑媞點名陳時中，痛批他原本公開表示願意「帶頭吃美豬」，結果沒幾天就改口說他自己有三高。前食藥管理局技正文長安更拿出數據打臉蔡政府，表示台灣人愛吃豬肝、豬腎，食用量應該是全球第一，但這兩個內臟器官的萊克多巴胺殘留量可能卻是最高的，最高高達29％，忍不住說：「試問，15%到29%的殘留量對常吃內臟的國人會不會有影響？」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)