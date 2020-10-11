國民黨政策會執行長林為洲拋出「中國國民黨」黨名應討論是否去「中國」，引發討論，新北市長侯友宜今（11日）表示，國民黨現在最急迫的是不斷地要去改革、改變，跟民眾永遠要站在一起，改革比什麼都還重要。

侯友宜表示，讓民眾知道能夠為他們做什麼，民眾想要做的，一定要全力以赴、能夠站在他們那邊。所以，改革比什麼都還重要，所以改變從內在開始，好好的跟民眾並肩作戰，改變自己比一切都還重要。

侯友宜也提及，其實很清楚，這兩個字是代表中華民國，所以，最重要的還是自己改變才是最重要。沒有改變沒有希望，沒有改革更沒有希望，只有改變才能讓國民黨能夠重新的站起來，只有改革才能夠迎向挑戰，才能夠讓民眾接納，大家一起全力以赴。

此外，一個黨成功失敗決定還是在自己，決定自己要不要去重新地調整步伐，跟2300萬民眾站在一起，讓民眾來認同國民黨，讓民眾知道國民黨為他們做什麼，而且能夠做出有感的政績，而且民眾所想要的，一定要站在民眾那邊，讓民眾跟國民黨能夠永遠心連心在一起，這個絕對比任何形式的改變都還重要。

(中時 )