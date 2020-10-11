國慶連假第3天收假日，高公局表示，今日0-5時平均交通量為5.8百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里之1.6倍；預估全日交通量為113百萬車公里；國5雪隧北向，上午已開始車多，但速度仍能在40至60公里間，但下午恐低於40公里，預估晚間8時後才會紓解。

高公局表示，截至上午9時，國道全線交通量為14.8百萬車公里，預估全日交通量落在113百萬車公里，以北返車潮為主，中午以前國道大致正常，車流在下午2時至3時間會逐漸增加。

國5方面，截至上午9時，北向雪隧通過輛為6877輛次，相較去年國慶收假日減少25％，路況方面，南向大致正常，北向上午已開始車多壅擠，但速度能仍維持在40至60公里間，不過車流正逐漸增多；西部國道，北部及南部路況大致正常，但中部國1北向豐原及彰化路段，車流在上午開始湧現。

高公局預估，北部路段，國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪約於下午3時起湧入車潮，國5北向宜蘭至坪林上午已湧入車潮，下午恐低於40公里，預估將持續至晚間8時後才會紓解。

中部路段，國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里中午會有車潮湧現，國3北向竹山至中興、國3北向草屯至霧峰，國3北向大山至香山約下午3時車會變多。

南部路段，國10西向仁武至左營，下午3時開始車多，直至晚間8時紓解；國1北向楠梓至高科、國1北向大灣至南港系統中午時段會有零星壅塞。

(中時 )