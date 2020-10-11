網友入住高雄人道酒店，驚覺竟然與居家檢疫者混住同一樓層。（翻攝爆怨公社／柯宗緯高雄傳真）

高市人道酒店被網友投訴，將一般旅客與「疑似」隔離的人員安排在同一層樓，引發安全衛生及傳染疑慮，詢問飯店人員竟回答「每層樓都有，但他們不是檢疫隔離的人」，網友氣炸PO文。高市觀光局今（11）日證實，該業者目前非法收住35名居家檢疫者，將依違反傳染病防治法開罰，最高可處1.5萬元。

張姓網友在爆怨公社PO文指出，高雄人道國際酒店將一般旅客跟「疑似」隔離的人員放在同一層樓，入住時，他察覺每間房間門口都有擺椅子，上面還有個小拖盤，心中覺得很奇怪。

該網友詢問飯店人員獲得回答是「之前有接待船員，為了要送餐避免接觸，不過他們都已經離開，現在也都消毒一個禮拜了，請放心」，未料隔天早上網友又發現好幾間房間門口，出現早餐跟房間更換備品在椅子上。

網友憤怒說，其他層樓的房客也有反映相關事情「即便如此不是至少也該與一般旅客分層控管才對吧？」，飯店人員竟回覆「我們每層樓都有，但是他們不是檢疫隔離的人」，網友不滿說，為何不敢讓他們到餐廳用餐、飯店人員還不敢直接給他們送備品、連垃圾也只能請他們放門口。

對此，觀光產業科科長李淑芝證實，人道酒店確實不是觀光局核定的合法防疫旅館，先前雖然有提出申請，，但因文件不齊全，目前還沒有正式核定為防疫旅館，昨天同仁和衛生局有去現場稽核，現場確實將居家檢疫者跟一般旅客混住。

李淑芝表示，目前人道酒店有35位居家檢疫者，下午將全數移出至合法的防疫旅館，針對人道酒店未核定即收治居家檢疫者，及沒有做到分層分流，後續會依照傳染病防治法處3000元至1萬5千元以下罰鍰。

據了解，其實人道酒店已經非法接待居家檢疫者對象，有一段時間，而高雄也有部分飯店曾被抓過。高市觀光局則解釋，先前無法源依據，直到9月30日交通部觀光局頒布公告，即起未申請且未成為防疫旅宿收住居家檢疫者或居家隔離者，可依傳染病衛生法開罰，並限期改善，否則可按次處罰。

(中時 )