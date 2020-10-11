馬批中華民國淪為配角 侯友宜：愛國家需要從自身開始做起 13:242020/10/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（11日）上午出席市政活動，提及前總統馬英九質疑每年的國慶日中華民國都淪為配角，侯認為，每一個人愛國家需要從自身開始做起。（資料照片／葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（11日）上午出席市政活動，提及前總統馬英九質疑每年的國慶日中華民國都淪為配角，侯認為，每一個人愛國家需要從自身開始做起，中華民國養我、育我、護我，永遠在我心中，愛國家是一個自然應該要做的，好好愛中華民國、愛我們國家，愛我們中華民國在台灣的每一個人。 《相關影音／雙十國慶沒國旗？！馬英九批「中華民國」淪配角／韓國瑜PO影片籲愛護國旗》 訂閱影音： 中時新聞網 (中時 ) #馬英九 #中華民國 #侯友宜 #國家 #愛國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬批中華民國淪為配角 侯友宜：愛國家需要從自身開始做起 13:242020/10/11 政治 韓國瑜稱國家風雨飄搖 邁批：國民黨老派政治語言 19:212020/10/10 政治 批國慶主視覺「國號不見了」 馬：兩岸沒互信就沒穩定關係 10:552020/10/10 政治 國民黨黨名去「中國」 侯友宜：改革比什麼都還重要 12:312020/10/11 政治 奇葩體測難倒體壇健將 04:102020/10/11 專題周報 馬、蔡又槓上 羅智強：小心綠營再告你300個案子 08:112020/10/11 政治 國慶升旗百人齊聚基隆 愛國情操再綻台灣頭 15:582020/10/10 政治 新聞早班車》用圖說故事 判決書不再冷冰冰 07:062020/10/11 政治 江啟臣提醒民進黨 要思考對中華民國的認同而非切割 09:572020/10/10 政治 奔騰思潮：王冠璽》從川普到木蘭—美國徹底個人主義的特徵與反思 15:562020/10/11 觀點 政治熱門新聞 影／陳致中用這招測路平 網看傻眼：高雄人這麼好騙？ - 政治 2022台北市長會是誰？命理師斷言 - 政治 共機國慶也擾台兩岸會開戰嗎？陸學者終吐真言 - 政治 台海開戰美軍不來？專家終承認：恐遇毀滅性失敗 - 政治 陳吉仲質詢中翻臉拍桌 王世堅爆氣怒轟：非常可惡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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