新北市長侯友宜今（11日）上午出席市政活動，提及前總統馬英九質疑每年的國慶日中華民國都淪為配角，侯認為，每一個人愛國家需要從自身開始做起，中華民國養我、育我、護我，永遠在我心中，愛國家是一個自然應該要做的，好好愛中華民國、愛我們國家，愛我們中華民國在台灣的每一個人。

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(中時 )