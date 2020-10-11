今年國慶有許多引人注目的女性禮賓人員，蔡英文總統今天呼籲「不要再叫金釵」。今天是台灣女孩節，她說，當我們說「民主台灣，自信前行」時，「我也期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會」。

蔡英文今天在臉書表示，今年國慶，大家可能都有看到穿著制服的「禮賓人員」，在國慶的各種場合，擔任服務貴賓的工作。

她說，過去，大家都叫他們為「金釵」，但是從2016年的就職典禮開始，我們就已經稱他們為「禮賓人員」，而且男女各半，做一樣的事情。他們有的人會多國語言、會急救，都是受過專業訓練的禮賓接待人員。

蔡英文強調，在國慶大會上，我們也看到許多國軍中英勇的女性，像是憲兵指揮部快速反應連12名騎乘重機登場的女兵，令人印象深刻。

今天是台灣女孩節，也是國際女童節。她說，我們的社會中，每個女孩、女性都有自己的專業、興趣與樣貌。當我們說「民主台灣，自信前行」時，「我也期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會」。她也祝福所有的女孩，能成為自己喜歡的自己、成為與眾不同的自己。文末也標記「不要再叫金釵」。

(中時 )