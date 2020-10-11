網紅呱吉、台北市議員邱威傑，受邀到雞排妹網路節目，討論中年男子的愛愛危機，卻自爆雞排妹是性幻想對象，誇她相當有魅力，且自帶氣場。

呱吉在YouTube節目《深夜保健室》中表示，曾說過「雞排妹是我個人覺得，最棒的一個性幻想對象」，結果來到性幻想對象的節目，要討論的題目居然是性功能障礙，「真是人生莫大的諷刺啊！」

雞排妹也好奇問，為什麼會選她當外遇對象。呱吉則說，第一次遇到就感覺到，雞排妹整個人散發著一種很奇妙的氣場、自帶光環，覺得這個人非常有魅力、有吸引力，但畢竟現在已經有老婆了，所以交往這件事情是不能夠想像的，只能在腦海裡稍微有一點點幻想。

節目中雞排妹也給呱吉一項挑戰，要用舌頭把哈密瓜的籽都去掉，過程中雞排妹還虧說「你舔得很妖豔欸」，因哈密瓜水分過多，不斷滴下汁液，雞排妹則貼心拿起衛生紙說，「我幫你墊一下」，手一邊往下伸，角度不禁引人遐想。

網紅呱吉、台北市議員邱威傑在節目上挑戰，用舌頭將哈密瓜去籽。（圖／摘自深夜保健室YouTube）

網紅呱吉、台北市議員邱威傑在節目上挑戰，用舌頭將哈密瓜去籽。（圖／摘自深夜保健室YouTube）

(中時新聞網)