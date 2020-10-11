網紅呱吉、台北市議員邱威傑，受邀到雞排妹網路節目，討論中年男子的愛愛危機，卻自爆雞排妹是性幻想對象，誇她相當有魅力，且自帶氣場。
呱吉在YouTube節目《深夜保健室》中表示，曾說過「雞排妹是我個人覺得，最棒的一個性幻想對象」，結果來到性幻想對象的節目，要討論的題目居然是性功能障礙，「真是人生莫大的諷刺啊！」
雞排妹也好奇問，為什麼會選她當外遇對象。呱吉則說，第一次遇到就感覺到，雞排妹整個人散發著一種很奇妙的氣場、自帶光環，覺得這個人非常有魅力、有吸引力，但畢竟現在已經有老婆了，所以交往這件事情是不能夠想像的，只能在腦海裡稍微有一點點幻想。
節目中雞排妹也給呱吉一項挑戰，要用舌頭把哈密瓜的籽都去掉，過程中雞排妹還虧說「你舔得很妖豔欸」，因哈密瓜水分過多，不斷滴下汁液，雞排妹則貼心拿起衛生紙說，「我幫你墊一下」，手一邊往下伸，角度不禁引人遐想。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。