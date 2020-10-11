卓毓彤（熊熊）9月捲入性愛片外流疑雲、又被爆已和「特斯拉男」鄭旭哲分手甚至流產，可說衰事不斷。10日晚間本刊記者行經信義區時，看到穿著自家品牌白色帽T下身失蹤的熊熊，正在路邊與好友自拍，所在位置正好是她新副業「有Bear來串燒」的攤子前；雖然熊熊臉蛋清瘦不少，但氣色頗佳，看來似乎已甩開前陣子的感情陰霾。

10月10日晚間，擁有G奶火辣身材的熊熊，身穿白色帽T，搭配同色系球鞋短襪，以下身失蹤的性感裝扮現身新開幕的自家燒烤攤前，她不僅是老闆娘，還身兼吉祥物與來捧場的友人元元、林莎開心合照，一個小小的貨櫃加上雨棚就擠了約20人之多，而好友阿達也特別前來捧場，但沒多久就先行離開。雖然攤子人來人往，卻不見之前溫馨接送熊熊去婦產科照高層次超音波的「瑪莎拉蒂男」，而一直在店內忙進忙出的熊熊，直到隔天凌晨3點左右，才拖著疲憊的身軀獨自搭上小黃回到內湖家中。

據了解，熊熊繼服裝品牌「OLAOsO 」後，會再開新副業「有Bear來串燒」，是因為她與歌手六艾司、依人，經常一起宵夜 約吃串燒，才興起開一家屬於自己的小店念頭；更慎重其事地找來了知名餐酒館負責人、汐止粥店的料理老闆共同投資，該店Logo也請知名插畫家「醜臉書」阿醜特別繪製。而在10日正式開幕前也早已試營運一個月，星友張立東、黃豪平、綠茶、沈建宏、賴薇如、邱慧雯、林采緹都曾來捧場力挺。

升格燒烤老闆的熊熊，充當吉祥物和特來捧場的友人開心合照。（圖／本刊攝影組）

熊熊去年開始經營服裝電商與不少品牌聯名，獲得不錯成績、銷售穩定，因此又再找合夥人一起經營串燒，卻因新冠肺炎疫情延至本月才正式開幕營業，兩個副業她投資超過百萬。而在10日開幕夜上，熊熊終於全臉見人未戴口罩，雖然不復見豐滿的雙頰，臉蛋清瘦不少，但是剪了短髮看來氣色頗佳、神清氣爽，猜測頂級月子餐品牌的養胎餐奏效，這錢花得值得。

熊熊去年6月被本刊拍到同居高帥男星杜天皓，後於今年2月再被本刊直擊護花使者已換成《大學生了沒》出道的李唯楓，之後更傳情定特斯拉男鄭旭哲，準備進入人生下一個階段，但不到半年就驚爆小產分手。沒多久又被本刊拍到由「瑪莎拉蒂男」接送前往婦產科，而昨晚則未見該男身影。對於上婦產科檢查是否因為懷孕，以及是否另有新歡，本刊日前詢問熊熊則未獲得回應。

熊熊在演藝圈內人緣頗佳，先前試營運時就有不少星友前來捧場。（圖／翻攝自熊熊IG）

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凌晨3點左右，忙完開幕事宜的熊熊終於拖著疲憊的身軀獨自搭上計程車回家。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)