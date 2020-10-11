疑下坡路段失控 單車騎士慘摔50公尺深山谷 12:302020/10/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片） 52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片） 52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片） 52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片） 52歲彭姓男子今（11日）上午8時許騎乘單車行經新北市烏來區汙水處理場附近，疑因是下坡路段，彭男直衝衝撞護欄跌落到約50公尺深山谷，其餘車友見狀連忙通報警消救援，所幸彭男被救起後僅擦挫傷、意識清楚，已送往耕莘醫院觀察，詳細事故原因待警方進一步釐清。（持續更新） (中時 ) #單車 #新北 #烏來 #山谷 #腳踏車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑下坡路段失控 單車騎士慘摔50公尺深山谷 12:302020/10/11 社會 質疑警方輕縱貨車駕駛 百輛機車聚集分局「烤肉」 17:392020/10/02 社會 黑象球員買嘉瑞 失速翻車不治 04:102020/10/02 社會新聞 台南永康車禍 女單車騎士慘卡大貨車底 21:112020/10/05 社會 直擊》機車國道超狂「叼菸蛇行」 警攔不停 慘害10車連環撞 15:322020/10/05 社會 男爬50公尺高壓電塔欲尋短 耗時4小時終救下來 08:572020/10/11 社會 20歲男被看一眼抓狂 湖口休息站持西瓜刀猛砍路人3刀 13:422020/10/07 社會 路考忘記一舉動慘重考 騎士怨念超深「報復性狂甩頭」 22:312020/10/08 社會 怪異男把Ubike停路中間 害騎士摔車受傷 15:222020/10/04 社會 50萬人擠暴台南看焰火 黃偉哲督軍交通及環境到深更 12:572020/10/11 生活 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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