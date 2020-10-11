52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片）

52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片）

52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片）

52歲彭姓男子摔落約50公尺深山谷，警消獲報前往救援。（翻攝照片）

52歲彭姓男子今（11日）上午8時許騎乘單車行經新北市烏來區汙水處理場附近，疑因是下坡路段，彭男直衝衝撞護欄跌落到約50公尺深山谷，其餘車友見狀連忙通報警消救援，所幸彭男被救起後僅擦挫傷、意識清楚，已送往耕莘醫院觀察，詳細事故原因待警方進一步釐清。（持續更新）

(中時 )