男疑酒駕心虛 逆向拒檢闖紅燈還撞2機車

男疑酒駕心虛，逆向拒檢闖紅燈還撞2機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男疑酒駕心虛，逆向拒檢闖紅燈還撞2機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男疑酒駕心虛，逆向拒檢闖紅燈還撞2機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

在場民眾到臉書社團發文詢問發生什麼事，警方趕緊出面釋疑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

30歲林姓男子連假首日到桃園市八德區訪友後駕車離去，疑似因酒駕逆向行駛，八德警方發現上前攔查，孰料林男竟拒檢加速逃逸，在街頭上演警匪追逐，林男還不慎擦撞2機車，警方跟丟後以車追人，林男24小時後才到案，不但吃上逆向、闖紅燈、攔查不停等罰單，至少1萬3600元，也被依肇逃罪嫌送辦。

八德警方9日晚間8點多在八德區陸光街巡邏時，發現一台黑色休旅車從車庫駛出後，竟一路逆向行駛，準備上前攔查取締，孰料警車駛近後，車子不但未停，還狂催油門，加速逃離現場，一路從陸光街逃到興仁夜市，過程中還因闖紅燈，擦撞到2台綠燈直行的機車，導致2車2大2小乘客都人車倒地，所幸僅輕微擦挫傷，未送醫。

連假鬧區上演警匪追逐，過程全都被民眾拍下放上網，無奈警方尾隨到中壢交界處後跟丟，以車追人，通知駕駛到案說明，30歲林姓車主直到24小時後、10日晚間8點多才現身到案說明，據悉林男坦言到八德陸光訪友，對酒駕等案情避重就輕，只說因為心虛才逃逸。

警方雖無法追究酒駕刑責，但仍開出多張罰單，包括1萬至3萬元的拒檢逃逸、900元的逆向行駛、2700元的闖紅燈等違規，並追究肇事致人受傷逃逸罪嫌，警詢後函送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )