富邦悍將昨日發生土投江國豪手肘長骨刺的突發狀況，已經下二軍休息，今日先發投手是誰成為問號，直到賽前富邦球團才宣布，將由上一場才繳135球完投勝的索沙，僅休4天再出賽戰樂天。

原本昨天就要公布今日兩隊的先發投手，不過富邦悍將江國豪傳出傷勢，因此富邦無法預告先發戰力，基於公平原則樂天桃猿也不公布，在關鍵爭冠時期為勝負添加更多懸念。而賽前富邦總教練洪一中決定最適合的人選，就是團隊最多勝洋投索沙。

索沙6日對統一獅才繳出9局失4分的完投勝，燃燒135球破個人中職生涯最多用球數，拿下單季6連勝、本季第4場完投，其中曾對樂天投過1場完投勝，不過索沙只休4天，而且今日提早至下午2點開打，會派他上陣也是因為索沙不斷請纓出賽。

目前富邦悍將與統一獅並列下半季第一，僅與第2名的中信兄弟1.5場勝差，富邦在全年勝率排名中墊底，要搶得總冠軍賽門票，最直接方式就是爭奪下半季第一，此戰後富邦還有3場對兄弟、2場對統一、1場對樂天，下周前2戰是對兄弟，16日與統一獅正面對決，索沙是否會再投一休四出征也讓人好奇。

(中時 )