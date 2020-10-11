彭柏豪一年瘦下41公斤，體重巔峰時期所穿的褲子，如今顯得十分巨大。（莊旻靜攝）

瘦身，改變人生！在新竹縣政府工作的彭柏豪，體重最高峰為118公斤，曾因太胖手術傷口裂開，加上睡眠呼吸中止症導致精神狀況不佳，去年4月決心瘦身，起初以節食快速瘦了10公斤，後靠飲食控制、運動，減重1年許瘦下41公斤，連去美式賣場結帳，因外型差異太大，還被要求須出示本人證件，他也更加自律、有自信。

彭柏豪說，去年初因為情傷，一度暴飲暴食，體重高達118公斤，在最胖的時候，他不敢去餐廳用餐，擔心點太多被投以異樣眼光，但外帶、外送毫無顧忌，因此愈吃愈多，當時身體年齡幾乎是真實年齡的2倍，健康問題接踵而至。

彭柏豪飲食十分自律，平常一天吃兩餐，多為蔬菜、蛋白質。（莊旻靜攝）

彭柏豪瘦身成果明顯，也對自己更有自信。（彭柏豪提供／莊旻靜新竹傳真）

彭柏豪曾骨折，卻因太胖導致恢復慢、傷口裂開，甚至也因過重導致工作、生活時常精神不濟，還有睡眠呼吸中止症，因此他決心減重。起初，彭柏豪透過一天只吃一餐的節食方式瘦身，但他發現這對身體傷害不小，因此在朋友鼓勵下，他前往健身房，搭配飲食控制瘦身。

曾經靠吃發洩的彭柏豪，以168斷食法1天吃兩餐，並減少攝取精緻澱粉，他規定自己一周只有3餐歡樂餐，其他時間飲食多是蔬菜、蛋白質。彭柏豪說，他在最受不了的時候，曾經狂點一堆鹹酥雞，卻只吃一口就放下，體重機上逐日減少的數字，就是他最大的動力。

在瘦身過程中，彭柏豪改以深夜在健身房大吼大叫排解情緒，他體重現在77公斤、減少35％，運動時數大幅增加，買衣服尺寸從XXL變成Ｍ，睡眠品質大幅改善，連年初手術都恢復神速，是過去的他所不能想像。

彭柏豪說，瘦身讓他更自律，外型的改變也使他更加有自信，他說，在瘦身過程，周邊親友都不吝給予鼓勵，也使他持續瘦身，下一階段目標則是降低體脂，使身形更加健美。

(中時 )