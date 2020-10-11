今年美聯打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)表示，沒想到美聯分區系列賽會是他穿上洋基球衣的最後一場比賽。勒瑪修與洋基2年2400萬美元的合約到期，現在是自由球員了，外界預估明年他的身價起碼翻倍，洋基會讓他走嗎？

總教練布恩(Aaron Boone)說：「從過去兩年的大聯盟來看，勒瑪修是當今最好的棒球員。防守方面他是我們內野的活棋，價值無可估量。他是打線開路先鋒，上壘率超過4成，並且能在重要時刻做出貢獻，我很希望他能長留洋基。」

勒瑪修來洋基只有兩年，首年打擊率0.327，今年漲到0.364(大聯盟第一)還有0.421上壘率(美聯第一)，10轟與10支二壘打，攻擊指數1.011(美聯第一)。守備方面他拿過3次二壘金手套，還能守三壘與一壘，這麼厲害的球員上哪找？洋基史上只有4人打擊率達到大聯盟第一，前一個要追溯到1956年的米奇曼托(Mickey Mantle)。

昔日在洛磯「打者天堂」庫爾斯球場(Coors Field)拿到打擊王，勒瑪修又在美聯摘下打擊王證明他深厚的實力，洋基當然該設法留住他。勒瑪修已滿32歲，必須簽一筆養老的肥約，正逢先發投手田中將大合約到期，洋基可以考慮拿空出的薪資簽回勒瑪修。

(中時新聞網)