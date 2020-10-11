半夜聚眾滋事 西瓜刀、棍棒藏車底 12:592020/10/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方到場後僅剩下林嫌等9人仍在現場。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在一旁車底下發現開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器。（翻攝照片） 新北市海山警分局今（11日）凌晨2時許獲報，板橋區長江路1段附近聚集約30多人，疑似要鬥毆，警方到場後僅剩下林嫌等9人仍在現場，警方在一旁車底下發現開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器，當場帶回偵辦，訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰。 警方調查，林嫌在網路中與網友發生衝突，他得知網友就住在板橋區長江路1段附近，才會號召友人要前往理論。但9嫌矢口否認持有開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器，辯稱「不知道誰放的！」所幸警方及時到場，未讓衝突擴大。 (中時 ) #警方 #棍棒 #開山刀 #長江路 #武器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 敢損我機車我桶你屁股！ 三重警方2小時力逮傷人歹徒 10:492020/10/05 社會 怪異男把Ubike停路中間 害騎士摔車受傷 15:222020/10/04 社會 婦人復興崗站亮刀自殘 警制止送醫 10:102020/10/08 社會 萬華男遭捅破心臟慘死 檢察官聲押凶嫌 22:462020/10/06 社會 20歲男被看一眼抓狂 湖口休息站持西瓜刀猛砍路人3刀 13:422020/10/07 社會 連假首日南下目前順暢 警方估計花蓮午後將湧入車潮 10:262020/10/01 生活 嘉市連假擠爆 民憂無處停車 04:102020/10/05 地方新聞 陽明山藏全台「第一陰屍路」 馬西屏曝：絕不能做這3件事 22:532020/10/06 社會 男載女友駕賓士談判 慘中埋伏遭刺死主嫌1落網 11:432020/10/06 社會 溜冰教練單戀女學生不成狠殺 手心「3字」裝殉情遭識破 10:572020/10/05 社會 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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