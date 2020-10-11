警方在一旁車底下發現開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器。（翻攝照片）

新北市海山警分局今（11日）凌晨2時許獲報，板橋區長江路1段附近聚集約30多人，疑似要鬥毆，警方到場後僅剩下林嫌等9人仍在現場，警方在一旁車底下發現開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器，當場帶回偵辦，訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰。

警方調查，林嫌在網路中與網友發生衝突，他得知網友就住在板橋區長江路1段附近，才會號召友人要前往理論。但9嫌矢口否認持有開山刀、信號彈、磚頭、棍棒、酒瓶等武器，辯稱「不知道誰放的！」所幸警方及時到場，未讓衝突擴大。

(中時 )