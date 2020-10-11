年僅19歲的波蘭小將思薇雅蒂（Iga Swiatek）成為新科法國網球公開賽球后，原本世界排名第54的他，積分將獲的大進補，最新一周世界排名可望衝上世界前20名內、締造生涯新高。
今年不過是思薇雅蒂生涯第二度挑戰法網女單會內賽，去年法網她止步16強，今年更上層樓，不但打進決賽，更斬獲個人生涯首座四大賽冠軍，而她法網前世界排名積分1200分，奪冠後可進帳1760分（四大賽冠軍有2000分積分，扣掉去年法網16強的240分實際可加1760分），累積達2960分，可幫助她從世界第54名直升到世界第17名。
思薇雅蒂在本屆法網不只單打表現出色，女雙和美國梅里夏爾（Nicole Melichar）搭擋也有4強好成績，因此雙打最新世界排名也會大幅提升，預計從第174名提升至第75名。
在法網一戰成名，思薇雅蒂很自豪表現優異，她說：「沒預期可以贏得這座冠軍，所以這對我來說真的很神奇，這是改變我人生的經驗。」
(中時 )
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