國慶3天連假在今天（11日）結束，受到宜蘭地區天候不佳影響，減少用路人經國道5號南下宜蘭意願，但北上路段在上午9時許開始出現車潮，中午12時30分主線回堵約4.5公里，高速公路局預估，國5北上段下午2時實施高乘載管制後，車流會開始減少，可能會視車流狀況提早結束高乘載管制。

高公局指出，受到天氣不佳因素影響，與上周中秋節連假比較，單日車流約少1成，加上不少用路人使用國道前，會用1968app查詢路況，避開尖峰時段，國5雖然車多，但交通大致順暢。

今天國5北上段在下午2時至晚間9時，各交流道北向入口匝道實施高乘載管制，預估晚飯時段車流會減少，高公局將視交通狀況機動調整高乘載管制結束時間。

宜蘭縣警察局表示，高乘載管制期間，建議用路人在白天時段可改走台9線從坪林進入國5，或改走台9線及台2線替代道路，警方在國慶連假動員2350人次警民力，在蘇花改、國5交流道、各風景區及市區重要道路執行交通疏導，連假最後一天仍呼籲用路人遵守交通安全規則，掌握即時路況、切勿疲勞駕駛。

(中時 )