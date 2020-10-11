你知道近視也有三高嗎？在全球超過2.5億的視力障礙人口中，我國出現全球少見的「低齡發生率高、全國盛行率高、高度近視比例高」的三高現象，據國健署統計顯示，小學六年級以下的學齡兒童中，每10人就有7人有近視問題，眼科醫師李怡萱提醒，7～10歲是孩子視力發育的第一個高峰期，若家中有孩童近視，除可使用傳統的角膜塑型片矯正，也可用特殊的離焦光學鏡片來抑制近視發生。

李怡萱表示，人的眼軸每增長1mm，近視就會加深300度，大部份的近視多由於眼軸太長的原因造成的；尤其當孩子近距離用眼太多，睫狀肌長時間收縮及兩眼過度內聚，眼軸就會加長的很快，最後形成永久性的真性近視。而7～10歲孩童若發生近視卻經常不戴眼鏡或控制視力，就容易出現眼睛疲勞，讓睫狀肌不斷處於痙攣狀態，導致近視度數加深。

基隆長庚醫院眼科助理教授劉春甫醫師表示，近年來眾多研究指出，「周邊視網膜成像離焦」在抑制近視加深的過程中扮演重要角色，外界熟知的角膜塑形片就被認為是利用這項原理達到控制近視，但角膜塑形片為侵入性治療，需定期回診監控角膜狀況、且每日須清洗鏡片，因此造成一定的不便與風險。

李怡萱指出，許多家長會讓孩子在夜晚睡覺時配戴角膜塑型片8至10小時，對於近視控制雖有效果，但實際上僅有8、9成的人白天可獲清晰視力，有部分孩子仍無法完全解決白天的近視困擾，而類似隱形眼鏡的佩戴方式也造成家長的負擔與孩子的恐懼排斥。

李怡萱說，現在最新的兒童近視控制鏡片可同時治標又治本，全日配戴可以矯正獲得清晰視力、避免用眼疲勞，配戴的每一分鐘都在減緩眼軸增長、是全球最新的專利鏡片，讓孩子自然而接受適應配戴眼鏡、非侵入式的日常矯正，才有可能讓近視控制走得長遠而有效。

劉春甫表示，相關技術目前已在香港理工大學被臨床實證有效，台灣近期也已導入國際最新研發、具有周邊離焦設計的光學鏡片，特製鏡片上每一個微型透鏡均能提供周邊控制近視離焦，只須像一般眼鏡的佩戴方式即可抑制近視加深，讓孩童未來可不用帶角膜塑型片就達到控制視力的效果，可說是一大福音。

(中時 )