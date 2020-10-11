國慶焰火結束後，台南市政府環保局清潔隊員徹夜清掃環境。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2020國慶焰火吸引超過50萬人潮擠暴台南，將安平街區及周邊擠得水洩不通。散場後市長黃偉哲親自坐鎮大台南智慧交通中心督軍，全力協助遊客人車疏散，除請公車業者加派接駁人力及車輛載送遊客前往台鐵、高鐵車站及各處停車場接駁站，更協請台鐵在11日凌晨1時及凌晨1時30分，各加開1班北上嘉義、南下潮州的區間列車，協助趕不上高鐵的遊客轉乘到台鐵、台南轉運站，搭乘火車、國道客運返家。

比原本預估暴量2.5倍的人潮，也讓活動周邊的環境清潔更加耗時耗力，昨天深夜12點，黃偉哲在安億停車場，送走最後一批遊客搭上往火車站的接駁車後，隨即又趕到環保局安平區隊，慰問正在交班準備徹夜清掃環境的清潔隊員。

市府統計，焰火結束後，動用清理人力超過1200人次，共清出垃圾量150噸、回收物11噸（不含民間公益團體回收），直到凌晨4時已大部分清理完畢，但因部分攤商尚未完成撤場，環境清潔人員賣力工作，直到凌晨5時30分才全部清完，整體市容也恢復乾淨面貌。

黃偉哲表示，感謝旅客的耐心等候，因參加人潮大幅超出預期，最尖峰時估計估計超過50萬人次，因此散場人潮的疏散上確實較耗時，許多環保志工及交通疏導志工直到深夜還在持續工作，也感謝他們的辛勞。

交通局長王銘德表示，昨晚活動的5路接駁路線，進場時動用310輛車，接駁1580車次，共載運68746人；離場時動用335輛接駁車，接駁1630車次，共載運7萬多人離場，交通疏運小組在大台南智慧交控中心全程監控疏散道路情況，針對車流情形即時調整號誌因應，警方人員則在中華西路、民權路、安平路、永華路等各路口指揮引導車流，南側會場於昨晚10時順利疏散人車，40輛接駁車隨即調往支援東線接駁勤務；北線接駁勤務在昨晚11時30分完成；東線往台鐵接駁勤務在11日零時發出最後一班接駁車。

(中時 )