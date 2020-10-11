婚宴找來魔術師表演，未料鴿子罷工，還將「黃金」大在客人衣袖。（翻攝爆廢公社／柯宗緯高雄傳真）

網友在臉書爆料指出，日前在高雄一家餐廳參加喜宴，主人家邀來魔術師表演助興，未料鴿子不受控，疑似受到驚嚇亂飛，停在吊燈上，孰料「黃金」從天而降，燈下的賓客慘中獎，過程引發網友質疑是否有食安疑慮。對此，高市衛生局說，還不算違規，因為無汙染到食品，但明天將到餐廳稽查並輔導業者。

網友PO文表示，這場婚宴安排魔術表演助興，沒想到鴿子不受魔術師控制，亂飛到吊燈上，魔術師也無能無力，沒想到剛好坐在燈下用餐的賓客，竟然被鴿子糞便滴到，襯衫衣袖毀了。有網友笑說，連鴿子也會罷工，但也有人擔心「加料」宴席恐有食安疑慮。

高市衛生局食品衛生科長李欣南指出，依食品良好衛生規範準則規定，餐飲場所寵物應限制活動範圍，避免與食品接觸，汙染食品。

他說，從網友的照片判斷，鴿屎是滴在賓客衣袖，而非食物上頭，還沒有汙染食物的確切行為。婚宴場所表演魔術若鴿子是有繩子圈住，且確保不會亂飛，且無汙染食品疑慮時，尚無違規虞。但也提醒，婚宴主辦單位日後需評估是否要舉辦類似的表演，以確保民眾食的安全。

(中時 )