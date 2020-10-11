警政署周日傳火警 健身房電扇起火員警自撲 13:042020/10/11 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署今天上午傳火警，初判是健身房電扇起火，並未有人員疏散、傷亡。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市忠孝東路、林森南路口的內政部警政署，11日上午10時42分許傳出火警，消防局不敢大意，派遣大批人車前往搶救，抵達時員警已使用滅火器自行撲滅，並無人員傷亡。警消說，起火點位於警政署忠誠樓地下1樓的健身房，電風扇不明原因起火燃燒，初步研判是電器因素所致，因及時滅火，沒波及其他區域，財損約2000元，詳細起火原因尚待鑑識調查。 (中時 ) #警政署 #員警 #原因 #火警 #健身房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園南園二路鐵皮住宅火警 濃煙直竄天際 12:542020/10/08 社會 台中大里早餐店火警 一人嗆傷送醫無生命危險 14:142020/10/10 社會 南科鄰近高樓建案林立 消防局加強火災搶救演練 15:542020/10/08 寶島 新聞早班車》金門戰車翻覆起火 中士車長殉職 07:062020/10/09 政治 中壢郵局舊址蓋新大樓 影城、健身房進駐 17:092020/10/08 寶島 彰化埔鹽合金廠傳惡火 火勢猛烈冒濃煙 2男急送醫 11:542020/10/11 社會 北市三總驚傳菜刀男急診室怒吼「找醫師談判」 遭警壓制無人傷 10:372020/10/09 社會 台東池上傳惡火 冒出大量濃煙 獨居婦困屋內身亡 22:102020/10/10 社會 《熱門族群》ABF載板前景看俏 欣興、南電、景碩同歡 11:422020/10/08 財經 《國際產業》電池有瑕疵 現代汽車召回Kona電動車 16:482020/10/08 財經 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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