位於台北市忠孝東路、林森南路口的內政部警政署，11日上午10時42分許傳出火警，消防局不敢大意，派遣大批人車前往搶救，抵達時員警已使用滅火器自行撲滅，並無人員傷亡。警消說，起火點位於警政署忠誠樓地下1樓的健身房，電風扇不明原因起火燃燒，初步研判是電器因素所致，因及時滅火，沒波及其他區域，財損約2000元，詳細起火原因尚待鑑識調查。

(中時 )