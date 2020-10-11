受新冠病毒影響，出國旅遊停滯超過半年，為了讓出境旅行社有一條活路，交通部觀光局今日證實，台灣「旅遊泡泡」首個鎖定國家為帛琉，初步規劃以團體行為主，不開放自由行，且報名旅客得先提出PCR檢驗陰性證明及醫療保險等，上周向指揮中心提案。

自從新冠疫情開始，指揮中心每周二都會找相關部會開會；據悉，疾管署、觀光局、外交部上周開會時，觀光局提案是否研議開放與帛琉「旅遊泡泡」，針對團對團，不開放自由行。

觀光局官員透露，因自由行難以掌握行蹤，並考量帛琉疫情狀況控制不錯，又是海島國家，加上旅遊業者不斷表達希望能開放旅遊泡泡，因此向指揮中心提案。

觀光局官員表示，目前有三項訴求，第一、針對防疫良好的國家，邊境管制開放，在安全狀況下能免除隔離14天，第二、旅客須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，防止互相感染，也會要求需有醫療保險，因應後續可能發生的狀況，第三、若是可行，為確保旅客安全，先開放踩線團踩線，等一切準備就緒才有可能上路實施；屆時，旅客在行程中必須按照安排好的行程走，降低與他人接觸的機會。

觀光局說，目前在初步規劃階段，尚未定案，實質進度須指揮中心同意，再由外交官跟帛琉洽談，待帛琉同意才會進入下一階段。

(中時 )