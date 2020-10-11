北市天母廖姓畫廊老闆多次騷擾女行政人員，直到被害女忍無可忍，自行安裝監視器蒐證，取得老闆強制猥褻的證據，日前法院已判處有期徒刑8月，但早在猥褻前已有3次性騷擾紀錄，士林地檢署上月偵結，依法提起公訴。

起訴書指，廖老闆去年1月14日晚上8點、2月1日晚上10點、2月26日下午2點，利用聊天之際，故意靠近女員工，用手輕捏女員工耳朵、親吻臉頰，還以手碰觸腰部、臀部上方，甚至臉碰臉，直至女員工感覺不舒服起身離開。

廖老闆卻說：「我有碰觸，但沒有違反她意願」，實則女員工下班回家，立刻告訴男友，並表示感覺不舒服，萌生自保、蒐證的想法，在辦公室內安裝監視器，拍攝老闆的一舉一動，3月19日拍到廖酒後伸手觸摸她的裙底，控告強制猥褻罪。

儘管強制猥褻罪遭檢察官起起訴，廖在法院審理時仍持續狡辯，聲稱「我很君子啊！」如果不要可以大聲呼救，辦公室還有其他人等，但女員工指證歷歷，加上監視器畫面錄到猥褻時間長達1分鐘，女員工有推開等動作，遭法院判處有期徒刑8月，不得易科罰金。

檢察官認為，廖前後3次的性騷擾行為，雖不及猥褻程度，但已造成女員工不舒服，回家向男友大吐苦水，依性騷擾防治法提起公訴。

(中時 )