民進黨立委賴品妤，日前被拍到與苗栗縣議員曾玟學熱戀中，隨後兩人大方認愛，盼外界在私領域上給他們一點空間，並強調會繼續努力「品學兼優」。認愛後，兩人經常在臉書曬恩愛，賴品妤昨（10）日PO出自拍照和男友拍的照片對比，網友看完後紛紛擔心曾玟學是否安全。

賴品妤昨日參加Metamorphose萌日蘿莉塔時尚發表會，並在臉書PO出換裝後的模樣，粉色碎花及蕾絲服裝，看起來相當可愛夢幻，除放上自拍照，一旁也放上「男友拍妳」的對比照，原本仙氣十足的模樣一秒崩壞，不只大翻白眼，整個人看起來也變得臃腫。

賴品妤PO出自拍與男友拍照的對比圖，網友擔心曾玟學安危。（圖／摘自賴品妤臉書）

網友表示，「曾議員看起來還沒意識到生存危機，讓小觀眾如我咖波冒汗」「希望你活過今晚，明天記得報平安」「曾玟學餘命倒數中」「為了苗栗國饒他一命啊」「想知道曾議員埋在哪？有空去上香」，紛紛擔心曾玟學的安危，許多女網友則心有戚戚焉，「每次叫老公拍照就有了殺夫的念頭」。

不過也有人說，「我確定曾玟學是異男無誤」「能抓到一個美少女的這個瞬間，也算是某種才能了」「不會呀～還是美美的，只是不同的美」。

(中時新聞網)