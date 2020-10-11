國慶連假第3天收假日，高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。上午國道路況，除國5北向頭城-頭城路段，在10時後車流逐漸增加，車速低於40公里，高公局已啟動主線及匝道儀控等管制作為，其餘國道大致正常。

另外，上午11時21分，國1北向210公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成後方車流回堵2公里。

高公局研判，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形；高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App、行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開壅塞路段及時段。

省道方面，公路總局表示，至中午12時止，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61線西濱大致良好，另外，台2線大武崙及淡水路段、台62線瑪陵隧道及台9線礁溪路段已出現車多情形，預估下午省道主要路段及國內各大風景區路段將會有局部車多或壅塞情形。

(中時 )