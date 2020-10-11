洋基輸給光芒，在季後賽中被淘汰，日籍強投田中將大與洋基的7年合約僅到今年季末，下一步會去哪也令人好奇，他成為自由球員後就看會留在洋基或是有其他球隊出手搶人，而日媒則傳出老東家樂天金鷲開出至少20億日幣(約5.4億台幣)的高薪歡迎他回歸。

今年季後賽田中將大表現不盡理想，2場出賽合計8局狂丟11分，自責分率高達12.38，洋基結束季後賽後，田中將大在推特上感謝球迷，表示這是讓人心碎的球季，遺憾沒能完成球隊的終極目標（世界大賽冠軍），不過這相當挑戰性的一年仍獲得許多球迷的支持，向球迷致上最高的感謝。

今年球季結束後，田中將大將取得自由球員身分，是否會續留洋基成為未知數，不過日媒《日刊體育》報導，前東家樂天金鷲有意招攬田中將大回歸，甚至傳出開出20至25億日幣的高薪，正在了解回鍋意願，有機會重回日本。

田中將大於2006年以第一指名加盟樂天金鷲，2007年菜鳥年就奪11勝拿下新人王，11年至13年成熟後成績更出色，11年、13年都是勝投、自責分率雙冠王，13年不只為樂天拿下首座「日本一」，更創下單季24連勝的世界紀錄，成為球隊傳奇。

根據日媒報導，田中轉戰美職後，每年回日本都會到仙台探望球隊，樂天球團也會讓他一起訓練，田中對於東北有相當深厚的感情，若有機會，樂天球團一定會出手爭取這名美日職通算177勝的強投。

(中時 )