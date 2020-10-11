日本「最美臉蛋」女星佐佐木希當紅時嫁給大15歲諧星渡部健，當年婚訊讓外界跌破眼鏡，而兩人婚後生下1子，原本看起來相當幸福，沒想到今年6月渡部健爆出偷腥醜聞，且人數眾多，而佐佐木希事後選擇原諒，並積極接工作，最近爆出她受邀回到老家錄節目，竟當場淚崩，讓人心疼。

佐佐木希與渡部健結婚3年，竟迎來老公偷腥，且是連續多次出軌，牽扯女性超過10人，甚至被爆跟小三求刺激在外野戰，多次在殘障公廁內發生關係，癖好令人不齒，而事情爆出後，渡部健形象跌至谷底，演出及廣告全喊卡，恐還得賠償千萬違約金，而佐佐木希為了孩子選擇原諒，扛起了家庭經濟重擔，忍著閒言閒語出來工作，壓力可想而知。

佐佐木希回家鄉秋田，在鏡頭前忍不住感觸爆發，直接淚崩。(翻攝自日網)

日前佐佐木希出演NTV電視台節目《Another Sky II》，受邀帶著節目組一起回到老家秋田，四處走走看看，一開場主持人對她說：「這5年，我什麼都沒變化，但妳經歷了很多啊！」，讓佐佐木希苦笑認同，而探訪熟悉老家與恩人的療癒之旅，卻讓佐佐木希失控在鏡頭前直接哭爆。

佐佐木希看著熟悉的景致，眼淚流個不停，抱歉地說老家這片海讓她很有感觸，「抱歉，我一看到海就…」，接著在眼淚中透露回想起當年離開家鄉，朋友們幫她在海邊辦了送別會，坦言「年輕時經常魯莽接了很多各式各樣的工作，想想真的很笨」，觀眾對於她真情爆發狂落淚感到很不捨，也覺得今年佐佐木希真的經歷太多不如意，難怪回到家鄉原點，會哭得不能自己。

(中時新聞網)