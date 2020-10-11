國慶日烤肉狂歡 少年酒駕彎不過撞爛3車

苗栗縣1名19歲徐姓少年，國慶日傍晚6點多，駕駛1輛休旅車行經銅鑼鄉大同路與武聖街口轉彎處，疑似速度快加上路況不熟，撞擊停在路邊的3輛自小客車，還差點波及路過的自行車騎士，因距離派出所不到100公尺，警方迅速抵達現場，徐男酒測值達0.53毫克，全案依公共危險罪嫌移送。

徐姓少年10日在公館與友人烤完肉，準備回到頭份，傍晚6點35分駕駛1輛現代休旅車，行經銅鑼大同路與武聖街口時，疑似車速快加上不熟悉路況，在轉彎處撞擊路旁3輛停放的自小客車，差點波及路過的自行車騎車，由於事發地點距離派出所不到100公尺，警方不到5分鐘就抵達現場。

徐姓少年酒後駕車，10日行經大同路與武聖街口轉彎處，撞毀3輛自小客車。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

被撞的BMW車尾毀損嚴重。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

車禍發生時傳出巨響，路過民眾嚇得停下腳步查看，被撞得最慘的BMW車尾凹陷、破損，車主無奈表示「車子沒有30萬元哪修得好？」，不過幸好事故當時沒有人員受傷，警方表示，肇事的徐姓駕駛酒後駕車，經呼氣酒測，酒測值達0.53毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時 )