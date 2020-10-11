10月大陸多地房市平穩開局，新房和二手房市場冷熱不均，但總體觀察場交易並未出現爆發性增長，而新房市場更是表現平淡。諸葛找房資料研究中心9日發佈的數據顯示，2020年大陸國慶中秋假期，重點10城新房銷售面積為72.86萬平方公尺，與去年國慶周相比僅小升1.6％，分析認為隨居民對於旅遊需求的提升，長假期間更關注出遊，對樓市的關注度減弱，近三年來的國慶樓市黃金周效應已然褪去。

反觀二手房市場相對活躍。貝殼研究院近日發佈的數據則顯示，國慶中秋期間的重點18城市二手房日均交易量比去年同期增長50％。其中杭州、合肥交易量的增長超過1倍，重慶、西安、北京、上海、廣州等城市超過50％，僅深圳受調控影響，今年黃金周交易量比去年下降47％。

但據中新網引述貝殼研究院認為，今年大陸國慶中秋假期期間，市場年增率增幅較大主要是由於疫情後政策的延後效應。從單月變化來看今年整個黃金周的市場總體走勢仍向下。9月二手房市場交易量比8月下降14％，10月第一周重點18城二手房日均交易量比9月下降18.6％，且18個城市中13個城市成交均價比9月下跌。

(旺報 )