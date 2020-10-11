交通部長林佳龍今日上午到高速公路局視察疏運狀況，有媒體問到基隆輕軌是否會升級成捷運？林佳龍表示，基隆捷運是首都圈捷運路網很重要的路線，已請交通部政務次長王國材拜訪新北、台北、基隆市政府，就他們期待和關切的地方討論，現在已經找出交集，13日會召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台。

林佳龍接著說，現在是從整個首都圈軌道的道路網的角度，重新檢視幾條軌道路線。像北宜高鐵可能取代直鐵，加上民生汐止線的環評也已經通過，接下來的基隆輕軌，地方有不同的意見。那這裡面涉及到台鐵本身樹林到七堵之間原來就有他的瓶頸很難突破，就像在解聯立方程式一樣，各條的方程式把他放在一起之後，就能夠得到最佳解。

對於北宜高鐵的問題，林佳龍說，目前已在進行綜合規劃，也有期中報告，預計年底會有期末報告。如果北宜高鐵成為選項後，不但不會排擠原來南港附近和台鐵捷運的路廊，甚至可以產生大量分流、提升整體運量，讓基隆捷運能兩頭延伸，也可以將民生汐止線捷運納入考慮。目前交通部已有初步方案，會將有共識的部份討論，未來將在13日對社會大眾說明。

(中時 )